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60 серферов-дауншифтеров эвакуировали из палаточного лагеря на Камчатке

60 серферов-дауншифтеров эвакуировали из палаточного лагеря на Халактырском пляже на Камчатке. Там появилась высокая угроза возникновения цунами, сообщает SHOT .

Серферов отвезли в безопасное место. Использовались спецмашины повышенной проходимости.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла. Появилась угроза цунами, в том числе в соседней Сахалинской области. Катаклизм может затронуть побережья Японии и Китая.

Ранее сообщалось, что хирурги на Камчатке продолжили оперировать пациента даже во время землетрясения. Их представят к госнаградам.