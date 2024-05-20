6 человек получили ранения после обстрела Васильевки и Васильевского района

сегодня в 14:09

Шесть человек пострадали при обстреле Васильевки Васильевского района

«В результате обстрела Васильевки и Васильевского района со стороны ВСУ 6 человек получили осколочные ранения разной степени тяжести», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, сохраняется угроза повторных ударов.

Ранее Белгородская область была обстреляна украинскими силами из РСЗО. Пострадали 11 мирных жителей.