Украинские силы обстреляли из РСЗО Белгородскую область

сегодня в 19:55

Гладков: 11 человек пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино из РСЗО

Одиннадцать мирных жителей, среди которых трое детей, пострадали в результате обстрела города Шебекино из реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинской армии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них 3 детей», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все пострадавшие госпитализированы в белгородские больницы. В настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Глава региона отметил, что в результате атаки ВСУ выбило окна в 98 квартирах семи многоквартирных домов. Осколками повредило 25 автомобилей.

Гладков добавил, что на месте ЧП работают оперативные и аварийные службы города. Также продолжается обход территории.