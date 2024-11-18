59 украинских беспилотников уничтожили в России ночью

Два аппарата ликвидированы над Московской областью, 45 — над Брянской областью, шесть — над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытки противника совершить террористические атаки в стране.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что по одному беспилотнику, летящему в сторону Москвы, уничтожили в Павлово-Посадском и Раменском округах Подмосковья.