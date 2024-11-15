51 украинский беспилотник ликвидировали в России за ночь

Над тремя российскими регионами и над Азовским морем минувшей ночью сбили 51 дрон ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их уничтожили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). 36 беспилотников перехватили над Краснодарским краем, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

Таким образом, ВС РФ не дали противнику совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Вознесенка в ДНР. ВСУ потеряли до 485 военных.