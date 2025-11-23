50 из 300 похищенных в Нигерии школьников успешно сбежали из плена

50 украденных детей в нигерийском штате Нигер из числа учащихся католической школы успешно сбежали из плена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии (CAN).

Боевики украли из школы Святой Марии примерно 315 человек. Среди них 303 ребенка.

50 детям удалось сбежать и воссоединиться с членами своих семей. Успешных побегов было два: один 21, второй 22 ноября.

Американский президент Дональд Трамп 31 октября сказал, что Нигерия — страна, которая «вызывает особую озабоченность». Он сказал это из-за предполагаемого геноцида против жителей страны-христиан со стороны исламистов, которым местные власти якобы ничего не могут сделать. Затем Трамп сказал, что не исключает отправку американских военных или воздушные удары по территории государства.

