50 человек застряли в Подмосковье на горнолыжном подъемнике

В Московской области около 50 человек оказались в затруднительном положении из-за остановки канатной дороги. Температура воздуха в настоящий момент составляет минус 17 градусов, и отдыхающие не могут самостоятельно выбраться, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что инцидент произошел в окрестностях деревни Степаново. Причиной внезапной остановки стал обрыв троса.

В результате поломки люди оказались заблокированы в открытых кабинках на сильном морозе. Эвакуация проводится с использованием передвижных лестниц. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

Это уже повторный случай подобного рода за сегодняшний день. Первый раз на подъемнике люди застряли днем, после чего помощи ждали около двух часов.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Турции, туристы застряли на подъемнике в Бурсе, но россиян среди них не было.

