сегодня в 15:35

51 человек застрял на подъемнике на турецком горнолыжном курорте Улудаг

51 лыжник заблокирован на подъемнике на горнолыжном курорте Улудаг в турецкой Бурсе. Инцидент произошел из-за технической неисправности устройств, рассказали РИА Новости в губернаторстве провинции.

Никто не пострадал. Россиян среди застрявших туристов нет.

Местные службы проводят эвакуацию.

Инцидент случился на подъемнике гостиницы Fahri. Он находится в Первом гостиничном районе Улудага.

Предварительно, люди застряли из-за поломки в коробке передач. В связи с этим они и были заблокированы на тросах.

