51 человек застрял на подъемнике на турецком горнолыжном курорте Улудаг
Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори
51 лыжник заблокирован на подъемнике на горнолыжном курорте Улудаг в турецкой Бурсе. Инцидент произошел из-за технической неисправности устройств, рассказали РИА Новости в губернаторстве провинции.
Никто не пострадал. Россиян среди застрявших туристов нет.
Местные службы проводят эвакуацию.
Инцидент случился на подъемнике гостиницы Fahri. Он находится в Первом гостиничном районе Улудага.
Предварительно, люди застряли из-за поломки в коробке передач. В связи с этим они и были заблокированы на тросах.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.