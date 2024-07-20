5 человек пострадали при столкновении теплохода и лодки под Самарой

В Самарской области рядом с турбазой «Чайка» столкнулись теплоход и лодка

В Самарской области рядом с турбазой «Чайка» столкнулись теплоход «Валдай» с 45 туристами и моторная лодка. В результате столкновения пять человек пострадали, пишет Mash .

Очевидцы сообщили, что судно «Валдай» шло в сторону Ширяева в тот момент, когда его протаранила моторная лодка. После этого на теплоходе началось задымление.

Всех туристов оперативно эвакуировали на другой теплоход и доставили на берег, где их ждали медики. В результате осмотра стало понятно, что пять человек травмировались. Среди них трое мужчин и две девушки.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее в Ленобласти на лодке пострадали два человека. На маломерном судне произошло возгорание, в итоге два пассажира попали в больницу.