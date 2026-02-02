5 человек на трассе «Сибирь» убил отцепившийся от грузовика модульный дом

Модульный дом стал причиной смертельного ДТП с автобусом под Красноярском

Модульный дом стал причиной смертельной аварии с автобусом и грузовиком в Красноярском крае. В результате ДТП погибли пять человек, сообщает SHOT .

ДТП произошло в понедельник на 965 км дороги «Сибирь». Автобус с детьми столкнулся с грузовиком Iveco. Авария произошла из-за модульного дома. Прицеп, на котором он был установлен, отсоединился от большегруза и вылетел на встречную, врезавшись в пассажирскую «ГАЗель».

В результате происшествия погибли четыре подростка 16-17 лет и один взрослый. Различные травмы получили 6 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе ехало 13 человек.

