сегодня в 17:01

48-летняя женщина на китайском авто задавила медвежонка в Сочи

48-летняя женщина на Haval наехала на медвежонка в Сочи. Инцидент произошел утром 17 сентября на ФАД А-149, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После наезда животное погибло. Женщину могут оштрафовать на 60 тыс. рублей.

На опубликованной записи водители стоят рядом с трупом медведя. По словам автора видео, медведь «еще маленький». Его труп лежал посередине дороги.

