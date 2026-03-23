48 человек выжили при крушении военно-транспортного самолета в Колумбии

На борту военно-транспортного самолета C-130 Hercules, потерпевшего крушение в Колумбии, находились 125 человек. В результате авиакатастрофы не менее 48 человек получили травмы и были эвакуированы, сообщает РИА Новости .

Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.

«На данный момент у нас есть подтвержденная информация: на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа», — сказал Сильва в видеообращении, опубликованном в блоге ВКС Колумбии в Х.

Колумбийский генерал добавил, что к настоящему моменту 48 пострадавших в результате ЧП были госпитализированы в медучреждения Пуэрто-Легисамо.

В понедельник колумбийский военный самолет потерпел крушение при взлете из Пуэрто-Легисамо, расположенного в департаменте Путумайо. Катастрофа случилась вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы, обломки самолета были обнаружены в нескольких километрах от аэропорта. Судно следовало в Пуэрто-Асис. Причины катастрофы пока не установлены.

Ранее в Сети опубликовали момент жесткого столкновения самолета Air Canada с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка. В результате происшествия погибли 2 человека, десятки пострадали.

