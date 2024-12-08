46 украинских дронов сбили в России за ночь с помощью ПВО
Над пятью российским регионами минувшей ночью уничтожили 46 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.
17 дронов ликвидировали над Белгородской областью, 12 — над Курской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Астраханской областью.
Ранее противник под Новгородским и Дзержинском в ДНР начал активнее использовать ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-Яга». Их теперь применяют и днем.