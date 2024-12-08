46 украинских дронов сбили в России за ночь с помощью ПВО

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

17 дронов ликвидировали над Белгородской областью, 12 — над Курской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Астраханской областью.

Ранее противник под Новгородским и Дзержинском в ДНР начал активнее использовать ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-Яга». Их теперь применяют и днем.