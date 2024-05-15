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4 т осетровых изъяли из незаконного оборота в Подмосковье

В Балашихе сотрудники Пограничной службы ФСБ изъяли из незаконного оборота 4 т рыбы осетровых видов, сообщает ТАСС .

По данным ЦОС ФСБ, были задержаны двое россиян, которые намеревались реализовать замороженную осетрину без документов, необходимых для подтверждения законности происхождения рыбы.

Изъятую продукцию направили в Московско-Окское теруправление Росрыболовства. Нанесенный водным биоресурсам оценивается более чем в 120 млн рублей.

Сейчас по данному факту идет разбирательство, его результаты лягут в основу принятия процессуального решения.

Ранее в подмосковном Красногорске пресекли нелегальную торговлю алкогольной продукцией.