В Подмосковье пресекли нелегальную торговлю алкогольной продукцией

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области на территории городского округа Красногорск проведены мероприятия по пресечению розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе контрольно-надзорного мероприятия было выявлено, что в магазине не пробиваются чеки, отсутствует лицензия на торговлю алкогольной продукцией, а также он располагается вблизи образовательного учреждения. Порядка 10% подобных объектов потребительского рынка региона осуществляют реализацию алкоголя с нарушениями. Сейчас наша задача совместно с правоохранительным блоком на территории всей области продолжить работу по выявлению и пресечению нарушений правил розничной продажи алкогольной продукции», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Подобные мероприятия проводятся в рамках полномочий министерства на регулярной основе. Так, 9 апреля в городском округе Люберцы была пресечена незаконная торговля алкогольной продукции. Было изъято более 260 бутылок алкоголя. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ.

На территории Московской области лицензию на розничную продажу алкогольной продукции можно получить через личный кабинет юридического лица на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.