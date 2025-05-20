4 ребенка находятся в стационаре после отравления шаурмой в Егорьевске
Шесть человек находятся в стационаре после того, как отравились шаурмой в Егорьевске в Московской области. Среди них четыре ребенка, рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Состояние здоровья этих шестерых пациентов — средней тяжести.
По данным прокуратуры Московской области, уголовное дело открыли в регионе после того, как 17 человек отравились шаурмой в одном из заведений в городе Егорьевске.
В пресс-службе отметили, что медпомощь понадобилась 17 людям. Среди них оказались семь детей.
Ранее сообщалось, что шаурмичную в Егорьевске, где отравились 17 человек, проверяют специалисты. Ее временно закрыли.