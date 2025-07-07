4-летний мальчик впал в кому у стоматолога в Подмосковье

В подмосковном Одинцове четырехлетний ребенок впал в кому в кабинете стоматолога после того, как ему ввели наркоз. Одинцовская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что малыша привели лечить зубы утром 5 июля в одну из клиник Одинцова. После того, как ребенку провели операцию под наркозом, его состояние стало резко ухудшаться, в итоге его госпитализировали в одну из больниц.

Одинцовская городская прокуратура проверит соблюдение стоматологической клиникой требований законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи ребенку и установит все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время медики борются за жизнь мальчика. Прокуратура примет какие-либо решения в рамках закона после того, как проведет проверку и получит ее результаты.

СК в свою очередь возбудил уголовное дело по данному факту.

Ранее в Москве мужчина пришел к стоматологу, чтобы удалить зубы под наркозом. Однако процедура для горожанина закончилась трагично — он почувствовал себя плохо и в итоге скончался.