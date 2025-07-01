Мужчина умер во время удаления зубов под общим наркозом в столичной клинике

Семья 38-летнего Владимира М. обвинила столичную стоматологию в его смерти во время плановой операции по удалению зубов. Мужчине стало плохо после введения в общий наркоз, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Операция должна была пройти в клинике на Дубровской улице 9 июня. Владимиру нужно было удалить сразу пять зубов. Супруга Снежана отправилась вместе с ним. Когда мужчину ввели в наркоз, ему стало резко плохо, а анестезиолог начал проводить реанимационные действия. Они не дали результатов.

«Было принято решение вызвать скорую, его увезли и там он уже скончался. Мой супруг был здоровым и спортивным мужчиной: он занимался спортом, играл в волейбол и помогал детям. Трудно поверить, что спортивный человек, который не курил и не пил, мог умереть, просто придя в стоматологию», — высказалась Снежана.

Руководство стоматологии не выходило на связь с семьей покойного до 20 июня. Сейчас там разбираются в причинах трагедии. Снежана считает, что виноват анестезиолог, который потерял много времени и не справился с интубацией.