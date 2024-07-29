39 украинских беспилотников ликвидировали над РФ ночью

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Так, 19 беспилотников самолетного типа уничтожили над Курской областью, девять – над Белгородской областью, пять – над Брянской областью, по три – над Воронежской, и Ленинградской областями.

Таким образом, российские военные пресекли попытку противника совершить террористические атаки в стране.

Ранее ВС РФ стали перехватывать видеосигнал с украинских дронов, с помощью такой тактики бойцы выявляют маршруты аппаратов и расположение операторов.