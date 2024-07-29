39 украинских беспилотников ликвидировали над РФ ночью
Прошедшей ночью над пятью регионами России были перехвачены 39 дронов ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Так, 19 беспилотников самолетного типа уничтожили над Курской областью, девять – над Белгородской областью, пять – над Брянской областью, по три – над Воронежской, и Ленинградской областями.
Таким образом, российские военные пресекли попытку противника совершить террористические атаки в стране.
Ранее ВС РФ стали перехватывать видеосигнал с украинских дронов, с помощью такой тактики бойцы выявляют маршруты аппаратов и расположение операторов.