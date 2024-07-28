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Российские бойцы начали перехватывать картинку с дронов ВСУ для нанесения ударов

ВС России начали перехватывать видеосигнал с дронов ВСУ, тем самым выявляя их маршруты и расположение операторов вражеских беспилотников, сообщает ТАСС.

Бывший командир подразделения связи в зоне СВО с позывным Калина сейчас занимается конструированием БПЛА. По его словам, картинку беспилотника ВСУ могут перехватывать благодаря радиоэлектронной разведке.

«Ребята могут это делать, перехватывают картинку, действительно, и используют ее в своих целях: выявляют маршруты противника, следование дрона, могут определить оператора, откуда он прилетел, нанести в дальнейшем удар», — заявил Калина.

По словам военнослужащего, система становится все умнее и умнее.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.