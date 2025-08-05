39 человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Тулой Происшествия сегодня в 11:48 Фото - © Управления МВД России по Тульской области

Помощник главы Минздрава Тульской области Алексей Кузнецов рассказал. что на трассе в регионе в результате дорожной аварии пострадали 39 человек, среди которых пять детей, сообщает РИА Новости.