39 человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Тулой
Фото - © Управления МВД России по Тульской области
Помощник главы Минздрава Тульской области Алексей Кузнецов рассказал. что на трассе в регионе в результате дорожной аварии пострадали 39 человек, среди которых пять детей, сообщает РИА Новости.
Предварительно, ДТП случилось из-за густого тумана, который окутал участок федеральной автодороги. В результате в районе 7 часов утра вторника пассажирский автобус влетел в опору на 228 км трассы.
«Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, остальные, включая детей, — в состоянии средней степени тяжести», — добавил Кузнецов.
Всем пострадавшим в ДТП оказывают необходимую помощь, которую координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Планируется провести телемедицинские консультации.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.