39 человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Тулой

Происшествия
Управления МВД России по Тульской области

Фото - © Управления МВД России по Тульской области

Помощник главы Минздрава Тульской области Алексей Кузнецов рассказал. что на трассе в регионе в результате дорожной аварии пострадали 39 человек, среди которых пять детей, сообщает РИА Новости.

Предварительно, ДТП случилось из-за густого тумана, который окутал участок федеральной автодороги. В результате в районе 7 часов утра вторника пассажирский автобус влетел в опору на 228 км трассы.

«Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, остальные, включая детей, — в состоянии средней степени тяжести», — добавил Кузнецов.

Всем пострадавшим в ДТП оказывают необходимую помощь, которую координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Планируется провести телемедицинские консультации.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.