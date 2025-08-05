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Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом Луганск — Москва

Автобус Луганск — Москва попал в ДТП на трассе М-4. По предварительным данным, пострадали около 20 пассажиров, сообщает РИА Новости .

Об этом сообщает УМВД России по Тульской области.

В салоне было 48 человек, в том числе 4 ребенка.

Авария произошла из-за того, что автобус врезался в пункт внимания оплаты на трассе.

Ранее в Старом Осколе Белгородской области семилетняя девочка, управляя автомобилем, сбила 45-летнего мужчину. В это время на пассажирском сидении находился ее отец — 37-летний мужчина. Он был нетрезв.