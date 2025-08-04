В Белгородской области семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила мужчину

По данным УМВД по региону, ДТП произошло во дворе дома № 56 микрорайона Олимпийский. Автомобиль «Лада Веста» при движении задним ходом сбил 45-летнего мужчину, а потом наехал на скамейку и две припаркованные машины. Пострадавшего госпитализировали.

По предварительной информации, за рулем находилась семилетняя девочка. В это время на пассажирском сидении находился ее отец — 37-летний мужчина. Отмечается, что он был нетрезв.

Возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего. Также рассматривается возможность привлечения отца к ответственности по статье 12.7 за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления.

Днем 4 августа в Москве в районе дома № 5 на Люблинской улице произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.