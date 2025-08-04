В Москве массовое ДТП заблокировало движение на Люблинской улице

Днем 4 августа в Москве в районе дома № 5 на Люблинской улице произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Оперативные службы уже прибыли на место происшествия и разбираются с обстоятельствами случившегося, об этом сообщили в столичном Дептрансе .

Предварительно известно, что на вышеуказанном участке в аварию попали сразу несколько автомобилей. Однако их количество и марки пока не уточняются. Что стало причиной аварии, выясняется.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Информации о пострадавших на момент публикации заметки не поступало.

Столичный Дептранс просит автомобилистов учитывать ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения, так как дорога в районе ДТП перекрыта. Движение возобновят, как только оперативные службы завершат работу и освободят проезжую часть.