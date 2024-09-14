«Царьград»: жительница Твери умерла у входа в больницу

38-летняя женщина из Твери скончалась у входа в больницу, поскольку доктора не стали ей помогать. Дочь погибшей винит врачей в том, что они не стали обслуживать женщину, сообщает « Царьград ».

Женщине стало плохо в своей квартире. После приезда сотрудников скорой помощи ее состояние здоровье ухудшилось еще сильнее — она задыхалась и падала в обморок. Тогда дочь вместе с братом отвезла мать на автомобиле в больницу.

Там 38-летнюю пострадавшую не приняли. Сообщили лишь то, что этот день не дежурный.

Сын в панике стучал в закрытую перед носом дверь. Вскоре женщина скончалась. В региональном Минздраве пообещали провести служебную проверку.

Ранее подмосковные хирурги спасли руку подростка после травмы на автомате развлечений. Он хотел ударить по груше «силомера», но промахнулся и попал в металлическое основание автомата.