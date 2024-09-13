Подмосковные хирурги спасли руку подростка после травмы на автомате развлечений

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 17-летний юноша с переломом нескольких костей кисти. Он получил травму, когда попытался ударить по груше «силомера», но промахнулся и попал в металлическое основание автомата. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Диагностика показала открытый перелом двух костей со смещением отломков. Потребовалась операция. Мы восстановили правильное анатомическое положение костей с помощью фиксации стержнями», — рассказал врач-травматолог-ортопед Александр Нестеренко.

Операция прошла успешно. Юноша выписан домой. Впереди его ждет длительный реабилитационный период. А затем, после полного восстановления, — повторная операция для удаления металлических конструкций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.