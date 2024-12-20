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36 украинских беспилотников уничтожили над Россией за ночь

Минувшей ночью в трех регионах РФ и над Черным морем сбили 36 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. 16 аппаратов уничтожены над Краснодарским краем, 14 — над Черным морем, пять — над Брянской областью, один — над Белгородской областью.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Ранее украинский беспилотник атаковал Белгород во время прямой линии президента РФ Владимира Путина. Обломки сбитого аппарата повредили семь машин и здание.