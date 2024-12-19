Украинский дрон атаковал Белгород во время прямой линии Путина

В то время, когда шла прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, произошла атака на территорию Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник, обломки которого повредили 7 автомобилей и здание, сообщает «Царьград» .

По данным главы региона, система ПВО сработала эффективно над Белгородом и ликвидировала украинский дрон. Обломки аппарата упали на территорию социального объекта, что привело к повреждению 7 автомобилей. Кроме того, пострадали окна и двери одного из зданий.

В селе Двулучное Валуйского района произошел инцидент с FPV-дроном, который взорвался рядом с частным домом, что вызвало повреждение окон, заборов и легкового автомобиля, припаркованного вблизи.

В Шебекинском районе, в хуторе Балки, в результате обстрела повреждены окна и крыши, а также заборы и хозяйственные постройки в двух частных домах.

Также была объявлена воздушная тревога в Севастополе и Херсоне.