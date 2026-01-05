сегодня в 13:23

35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области

На перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Из-за ЧП была повреждена ж/д инфраструктура. Угрозы экологии нет.

Движение на участке ж/д приостановили. Из-за схода вагонов будут задержки пассажирских поездов. Для ликвидации последствий происшествия к месту уже направлены восстановительные поезда.

Ранее в Адыгее и на Кубани задерживались поезда до Адлера из-за аномальных снегопадов.

