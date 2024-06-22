34 человека погибли при крушении лодки с мигрантами у берегов Италии

Тела 14 мигрантов обнаружили в Ионическом море недалеко от южного побережья Италии. По данным местной газеты Corriere della Calabria, всего в результате крушения лодки скончались 34 человека, сообщает «Ридус» .

Парусное судно потерпело крушение 18 июня на расстоянии 120 миль от берегов области Калабрия. Погибших искали в том числе с привлечением самолетов. Обнаруженные тела подняли на борт кораблей береговой охраны.

В числе погибших было 8 несовершеннолетних нелегалов.

Одна из неправительственных организаций, которая занимается спасением мигрантов в Средиземном море, уточнила, что на борту судна были 66 человек, в том числе 26 детей. Об этом рассказали 11 выживших.