30 россиян экстренно эвакуируют с горы Манаслу в Непале

30 россиян оказались в снежной ловушке на горе Манаслу в Непале. Их уже начали эвакуировать, сообщает SHOT .

Среди тех, кто поднимался на вершину, есть организованная группа из 17 человек. В нее входят известные российские альпинисты. Им пришлось оставить высотные лагеря и спускаться вниз.

В данной местности прошел мощный снегопад, из-за чего все страховочные веревки выше третьего лагеря оказались погребены под завалами. На пути к четвертому лагерю сугробы выросли до пояса и выше. Пройти дальше никому не удалось. К тому же появился большой риск схода лавин.

Гору заметает из-за циклона из Бенгальского залива. В четверг погода ухудшиться еще сильнее — сугробы вырастут на 2-3 см. Экспедицию решили свернуть — восьмая по высоте вершина мира осталась непокоренной.

С начале сезона на Манаслу погибли четверо. Двое были погребены под лавиной, еще один альпинист умер во время спуска, а шерп задохнулся в палатке от выхлопных газов генератора.

Всего на горе зарегистрировали 39 россиян, а в целом разрешения на восхождение получили рекордные 493 иностранца. Вместе с гидами и персоналом у подножия находилось более тысячи человек.

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