270 канистр суррогатного алкоголя изъяли в Ленобласти после двух смертей

Двое жителей Ленинградской области погибли после распития купленного с рук алкоголя. В ходе следствия у изготовителей опасного спиртного было изъято 257 канистр с суррогатом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Погибшие — 60-летний владелец квартиры в доме по улице Бумажников в городе Коммунар и его 47-летний приятель. Экспертиза установила, что перед смертью они распивали спиртное. В их крови нашли смертельное содержание токсичного вещества — этиленгликоля.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ходе следственных действия была задержана 72-летняя местная жительница, у которой погибшие приобрели спиртосодержащую жидкость. В ходе обыска у нее изъяли сомнительную продукцию в пластиковой таре.

Вскоре выяснилось, что за производством суррогатного алкоголя стоят двое 50-летних жителей Петербурга. Один из них ранее был судим за мошенничество и похищение человека. Они наладили подпольное производство в двух гаражах. В помещениях были обнаружены 257 канистр с суррогатом общим объемом 1285 л. Мужчин задержали.

Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление соучастников задержанных, а также каналов сбыта.

Осенью стало известно о смертельных случаях отравления паленым алкоголем в деревне Гостицы и городе Сланцы, а также в Волосовском районе Ленобласти. Погибли больше 20 человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.