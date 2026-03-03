сегодня в 03:16

27 военных Кувейта пострадали при ударах Ирана с начала эскалации

С начала конфликта 27 военнослужащих Кувейта получили ранения в результате иранских ударов по территории эмирата, сообщает ТАСС .

Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное. На данный момент двое раненых остаются в больницах, остальные уже выписаны.

Кроме того, в кувейтском Минобороны уточнили, что с момента обострения ситуации кувейтские силы перехватили и уничтожили 178 баллистических ракет и 384 беспилотника, запущенных с иранской территории в направлении эмирата.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении новой атаки на американскую военную базу «Арифджан», расположенную в Кувейте.

