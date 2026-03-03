КСИР объявил о новой атаке беспилотников на базу США «Арифджан» в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении новой атаки на американскую военную базу «Арифджан», расположенную в Кувейте, сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, удар наносится с использованием беспилотных летательных аппаратов. В Тегеране эту атаку называют 13-й волной операции «Правдивое обещание-4», целью которой обозначены силы морской пехоты США.

«ВМС КСИР начал 13-ю волну операции „Правдивое обещание-4“ с применением БПЛА против морской пехоты США, базирующихся на базе Арифджан в Кувейте», — заявили в КСИР.

Ранее США впервые ударили ракетой PrSM по Ирану. Запуск стал первым боевым использованием этих боеприпасов, поступивших на вооружение примерно два года назад.

