«Уничтожитель» российских С-400: США впервые ударили ракетой PrSM по Ирану

США впервые применили новую ракету PrSM (Precision Strike Missile) в ходе удара по Ирану в рамках операции «Эпическая ярость». Запуск стал первым боевым использованием этих боеприпасов, поступивших на вооружение примерно два года назад, сообщает Lenta.ru .

Дальность базовой версии ракеты составляет не менее 500 километров, что вдвое больше, чем у ATACMS, а в перспективе ее планируют увеличить до 1 000 километров. Благодаря высокой скорости PrSM считают неуязвимой для перехвата, она предназначена для уничтожения систем противовоздушной обороны и укрепленных объектов.

Еще в 2019 году СМИ сообщали, что на европейском театре военных действий эта ракета станет «уничтожителем» российских систем ПВО, включая С-400, тогда как в Тихом океане ее целями будут китайские боевые корабли.

Сейчас также разрабатывается противокорабельная версия PrSM с головкой самонаведения для поражения движущихся целей.

