«Уничтожитель» российских С-400: США впервые ударили ракетой PrSM по Ирану
США впервые применили новую ракету PrSM (Precision Strike Missile) в ходе удара по Ирану в рамках операции «Эпическая ярость». Запуск стал первым боевым использованием этих боеприпасов, поступивших на вооружение примерно два года назад, сообщает Lenta.ru.
Дальность базовой версии ракеты составляет не менее 500 километров, что вдвое больше, чем у ATACMS, а в перспективе ее планируют увеличить до 1 000 километров. Благодаря высокой скорости PrSM считают неуязвимой для перехвата, она предназначена для уничтожения систем противовоздушной обороны и укрепленных объектов.
Еще в 2019 году СМИ сообщали, что на европейском театре военных действий эта ракета станет «уничтожителем» российских систем ПВО, включая С-400, тогда как в Тихом океане ее целями будут китайские боевые корабли.
Сейчас также разрабатывается противокорабельная версия PrSM с головкой самонаведения для поражения движущихся целей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.