25 человек отравились на базе отдыха «Сказка» под Омском. Среди них есть дети
На базе отдыха «Сказка» под Омском произошла вспышка кишечной инфекции. В результате отравились 25 человек, сообщает ТАСС.
17 человек были госпитализированы. Среди них четверо детей.
Взрослые пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние двух детей расценивается как средней тяжести, еще двое ребят находятся в удовлетворительном состоянии.
Все пострадавшие получают медицинскую помощь, заявили в Минздраве Омской области.
Причины отравления на данный момент неизвестны. Прокуратура проводит проверку.
Базе отдыха «Сказка» — популярное место в санаторно-курортной зоне «Чернолучье». Одновременно там могут находиться до 500 человек. После происшествия собственники базы приостановили деятельность учреждения.
Ранее 23 красноярских школьника отравились водой и молоком в учебном учреждении. Двое из пострадавших даже были госпитализированы.