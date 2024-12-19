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25 человек отравились на базе отдыха «Сказка» под Омском. Среди них есть дети

На базе отдыха «Сказка» под Омском произошла вспышка кишечной инфекции. В результате отравились 25 человек, сообщает ТАСС .

17 человек были госпитализированы. Среди них четверо детей.

Взрослые пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние двух детей расценивается как средней тяжести, еще двое ребят находятся в удовлетворительном состоянии.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь, заявили в Минздраве Омской области.

Причины отравления на данный момент неизвестны. Прокуратура проводит проверку.

Базе отдыха «Сказка» — популярное место в санаторно-курортной зоне «Чернолучье». Одновременно там могут находиться до 500 человек. После происшествия собственники базы приостановили деятельность учреждения.

Ранее 23 красноярских школьника отравились водой и молоком в учебном учреждении. Двое из пострадавших даже были госпитализированы.