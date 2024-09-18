24 ребенка отравились в детском саду в Республике Коми

25 человек, среди которых 24 ребенка, отравились в одном из дошкольных учреждений в Республике Коми, сообщает РЕН ТВ .

В детском саду № 74 в Эжвинском районе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Всего отравились 25 человек, в том числе 24 ребенка.

Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Роспотребнадзор начал противоэпидемическую проверку.

Ранее более 230 человек отравились в Кабардино-Балкарской Республике, где в городе Баксан выявили вспышку острой кишечной инфекции. На карантин закрывали несколько детсадов и школ.