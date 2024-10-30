23 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь

Их перехватили дежурные средства ПВО. Семь беспилотников сбили над Ростовской областью, пять — над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, по три — над Орловской и Брянской областями, один — над Белгородской областью.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытку противника совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее ВСУ выключили дрон перед ударом по автобусу в Горловке, он «камнем упал». На автобусе стояла система РЭБ, но при таком приеме оборудование не сработало. Погиб один человек.