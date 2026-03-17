20-летняя москвичка пыталась убить женщину по заданию мошенников

В Москве 20-летняя девушка пыталась убить женщину по заданию телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по столице.

Согласно данным следствия, аферисты убедили москвичку, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов. 14 марта девушка получила от кураторов задание ликвидировать женщину, которая якобы является иноагентом.

Девушка взяла перцовый баллончик, молоток, малярную ленту и отправилась к многоэтажке на улице Академика Анохина. Дверь в квартиру открыла хозяйка 1967 года рождения, после чего девушка распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили киллершу и не дали ей скрыться.

Силовики задержали нападавшую. В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

