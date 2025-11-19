сегодня в 09:36

2 трупа нашли после пожара на улице Крылатские холмы в Москве

2 человека погибли во время пожара в многоэтажке на улице Крылатские холмы в Москве. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Огонь был слабым, а через некоторое время и вовсе погас сам.

Во время осмотра жилья обнаружили два тела. Пока выясняется, что случилось в доме.

Ранее в японском городе Оита на острове Кюсю случился масштабный пожар. Он уничтожил примерно 170 зданий.

