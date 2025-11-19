Крупный пожар в японском городе Оита уничтожил более 170 зданий

В японском городе Оита на острове Кюсю продолжается масштабный пожар, уничтоживший уже более 170 зданий, включая 115 жилых домов, сообщает РИА Новости .

По данным телеканала NHK, пожарные не могут локализовать возгорание уже более суток. Огонь также распространился на близлежащие лесные массивы, что осложняет работу спасателей.

В результате пожара пропал без вести 76-летний местный житель. Власти разместили 175 эвакуированных жителей в специальном пункте и ввели в действие закон о помощи при стихийных бедствиях, что позволяет обеспечивать пострадавших необходимой гуманитарной помощью. Администрация префектуры проведет экстренное заседание штаба по ликвидации последствий пожара.

Город Оита с населением более 477 тысяч человек расположен на юго-западном побережье Внутреннего Японского моря и является важным административным центром региона.

