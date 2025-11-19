Крупный пожар в японском городе Оита уничтожил более 170 зданий
В японском городе Оита на острове Кюсю продолжается масштабный пожар, уничтоживший уже более 170 зданий, включая 115 жилых домов, сообщает РИА Новости.
По данным телеканала NHK, пожарные не могут локализовать возгорание уже более суток. Огонь также распространился на близлежащие лесные массивы, что осложняет работу спасателей.
В результате пожара пропал без вести 76-летний местный житель. Власти разместили 175 эвакуированных жителей в специальном пункте и ввели в действие закон о помощи при стихийных бедствиях, что позволяет обеспечивать пострадавших необходимой гуманитарной помощью. Администрация префектуры проведет экстренное заседание штаба по ликвидации последствий пожара.
Город Оита с населением более 477 тысяч человек расположен на юго-западном побережье Внутреннего Японского моря и является важным административным центром региона.
