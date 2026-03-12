2 года не могли найти тело: убитого в «Крокусе» певца похоронили только сейчас

Мать искала останки сына-жертвы теракта в «Крокусе» два года, чтобы похоронить

25-летний певец-инвалид Максим Вербенин погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году, но его останки никто не мог найти в течение двух лет. Мужчину похоронили только в конце февраля, сообщает SHOT .

Вербенин не смог эвакуироваться, так как на выходе из здания не было пандусов. Боевики выстрелили ему в грудь несколько раз. Мужчина упал из коляски прямо на свою девушку Наталью и закрыл ее своим телом.

Благодаря этому поступку девушка выжила. Однако во время пожара она получила 60-процентные ожоги тела. Сейчас Наталья продолжает реабилитацию, но кожа на спине и ногах не приживается. Также после случившегося девушка живет одна и почти ни с кем не общается.

Между тем мать погибшего певца-колясочника пыталась отыскать его останки в течение двух лет. Из-за пожара на руинах концертного зала сразу не удалось обнаружить даже ДНК.

Похоронить Вербенина удалось только в конце февраля. Его могила находится на Троекуровском кладбище.

Между тем суд огласил приговор фигурантам дела о теракте в «Крокусе». 15 из 19 обвиняемых получили пожизненные сроки, еще четверо — от 19 до 22,5 лет.

