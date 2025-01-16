19-летняя студентка ВШЭ пропала в Москве после контакта с мошенниками

В Москве пропала 19-летняя студентка Высшей школы экономики. Станислава после контакта с мошенниками взяла из сейфа семейные накопления и исчезла. На связь девушка не выходит, сообщает Baza .

Вечером 11 января мошенники впервые связались со Станиславой. Студентка сообщила злоумышленникам код, полученный в SMS. Так они получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах».

Несколько дней мошенники общались по телефону с девушкой. В итоге им удалось уговорить ее взять из сейфа все накопления семьи — 60 тысяч долларов, а также трое часов Rolex, стоимость которых — по 10 тысяч долларов каждые.

По предварительным данным, с деньгами и часами Станислава уехала из дома на такси. Куда она отправилась, неизвестно. Отследить местоположение студентки не удается, на звонки она не отвечает. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.