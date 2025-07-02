Почти 70 выпускников Клина получили золотые и серебряные медали

В клубе “Майдановский” в Клину прошло чествование медалистов и краснодипломников. Ребятам вручили памятные медали городского округа Клин за успехи в обучении, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Они - гордость города. Почти 70 выпускников городского округа Клин получили награды двух степеней - 42 золотых и 27 серебряных. 14-ти ребятам из РГСУ и колледжа “Подмосковье” вручили диплом с отличием.

«Диплом писать было сложно, но я справилась, сдала на пять. Я уже работаю по профессии и уже скоро, надеюсь, поступлю в университет. Очень переживаю, но думаю все получится», - поделилась выпускница «Колледжа «Подмосковье» Карина Семенова.

Перед торжественной частью выпускники танцевали с учениками студии классического танца “Реверанс”. Вместе с ними участники стройной колонной вошли в зал, танцуя “Полонез” под живую музыку.

Поздравить выпускников пришли родители, преподаватели и почетные гости. После вручения медалей и дипломов они все вместе отправились на фуршет. Впереди их ждут поступление в университет, годы учебы, проекты, работа. Но сегодня у выпускников есть возможность отпраздновать и насладиться результатами упорного труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.