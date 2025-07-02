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Оплата квитанций МосОблЕИРЦ без комиссии стала доступна в новых городах

Теперь жители Егорьевска, Каширы, Озер и Ступино могут оплачивать бумажные квитанции МосОблЕИРЦ без комиссии через СБП, используя QR-код. Эта опция стала доступна с июля, а ранее ее уже ввели в 33 муниципальных округах Подмосковья, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

На платежных документах теперь размещены четыре QR-кода. Два из них — стандартные, предназначенные для оплаты через банковские приложения или в отделениях банков. А два новых, расположенных выше, позволяют произвести платеж через Систему быстрых платежей.

Как оплатить квитанцию через СБП:

Выберите один из двух верхних QR-кодов — с учетом или без учета услуги «Добровольное страхование».

Отсканируйте код с помощью камеры телефона через приложение «Сканер» или банковское приложение.

Перейдите по ссылке на страницу оплаты — pay.vbrr.ru. Сумма, период оплаты и номер лицевого счета подставятся автоматически.

Убедитесь в правильности данных, введите адрес электронной почты (для получения чека и подтверждения платежа).

Нажмите «Перейти к оплате» и завершите транзакцию через СБП.

Сроки оплаты указаны в квитанции и личном кабинете МосОблЕИРЦ. Обычно это 10-е число месяца, следующего за расчетным.

Оплата через СБП по QR-коду на квитанции МосОблЕИРЦ доступна в Волоколамске, Воскресенске, Дзержинском, Дмитрове, Долгопрудном, Дубне, Жуковском, Зарайске, Истре, Клину, Коломне, Красногорске, Лобне, Лосино-Петровском, Можайске, Наро-Фоминске, Ногинске (кроме домов под управлением УК «Жилфонд Богородского г. о.»), Павловском Посаде, Подольске, Пушкино, Раменском, Реутове, Рузе, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Талдоме, Фрязино, Химках, Чехове, Шатуре, Щелково, Электрогорске и Электростали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.