В Клину заложили капсулу с землей Новороссии в основание памятника ветеранам

1 июля в России отмечают День ветеранов боевых действий. Эта дата объединяет тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Сирии, участвовал в других локальных конфликтах, тех кто защищал и продолжает защищать Родину на Специальной военной операции. Клинчан не вернувшихся домой сегодня вспоминали участники митинга, который прошел у памятника войнам-интернационалистам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На мероприятие собрались не только сами ветераны боевых действий, но и представители администрации городского округа, местного отделения партии «Единая Россия» и юнармейцы.

«Очень хочется, чтобы жители нашего городского округа всегда чтили память тех ребят, кто уже не вернется, помогали тем, кто вернулся и нуждается в нашей помощи и были рядом с теми, кто потерял родных и близких. Только вместе мы можем принимать вызовы времени, а также приближать нашу общую победу», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

После собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

Еще один митинг провели в микрорайоне Майданово. Здесь, в основание будущего мемориала заложили капсулу с землёй из мест проведения специальной военной операции. Землю собирали гуманитарные конвои на протяжении нескольких месяцев из Новороссии, Белгородской, Курской и Брянской областей.

«Это очень большое и очень значимое событие! И очень здорово, что память о наших ребятах, которые уже не вернутся, будет увековечена для наших детей и для всех жителей города» — рассказала организатор волонтерской группы «Привет из дома! Привет из Клина!» Гуля Разгуляева.

Полностью мемориал будет готов в ближайшее время. Здесь планируется установить памятные гранитные плоскости с именами погибших, стелу и зажечь Вечный огонь.

Мероприятия прошли в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.