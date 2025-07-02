Политолог Сипров: звонок Макрона – попытка ЕС выйти из украинского конфликта без США

Политолог Сипров: у Европы есть проблемы, которые невозможно решить без России

Европа прощупывает почву для урегулирования без участия США, но с сохранением лица и политических дивидендов, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«При всей важности ближневосточных проблем, включая Иран, особое значение имеет украинское направление. Британские СМИ сегодня вновь пишут о рисках, связанных с сокращением военных поставок из США. Символично, что еще недавно и (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, и британский премьер Кир Стармер обсуждали возможность ввода войск на Украину — но только при условии участия США. Теперь же Макрон, еще недавно потрясавший оружием, звонит в Кремль», – сказал Сипров.

Он отметил, что по всей видимости, отношения евроатлантистов, особенно тандема Лондон–Париж с Вашингтоном, настолько осложнились, что им необходимо как можно скорее выйти из конфликта, при этом сохранив лицо.

«Вероятно, это и есть главная причина неожиданного звонка. Макрон постарался прощупать почву — есть ли шанс на урегулирование украинского конфликта с пользой для Европы», – разъяснил политолог.

Сипров уточнил, что в целом состоявшийся разговор – событие из разряда внезапных и немыслимых.

«Вдруг президент Франции звонит своему главному геополитическому противнику. Разумеется, без согласования с Лондоном этот звонок не состоялся бы. Значит, у евроатлантистов обозначились настолько серьезные проблемы, что решить их без участия России невозможно», – констатировал эксперт.