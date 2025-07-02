В Москве Lexus влетел в Mercedes: есть пострадавшие

В Москве три человека пострадали при столкновении Lexus и Mercedes

В Москве столкнулись иномарки Lexus и Mercedes, в результате аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Судя по кадрам с места событий, в ДТП также попал реанимобиль.

По предварительной информации правоохранителей, авария произошла на Калужском шоссе. Водитель Lexus совершил наезд на Mercedes, из-за чего пострадали три человека из салона «немца». Они получили травмы различной степени тяжести.

На опубликованных полицией кадрах также виден перевернувшийся реанимобиль, однако в публикации упоминается только о двух попавших в аварию машинах — Lexus и Mercedes. Днем 2 июля журналисты также сообщали, что автомобиль скорой помощи попал в ДТП на Калужском шоссе.

Полиция продолжает работу на месте аварии. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.