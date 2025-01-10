19-летний парень в Москве решил вылечить сразу 11 зубов и умер

В Москве 19-летний парень пришел к зубному врачу, вылечил 11 зубов за один прием, а на следующее утро его нашли мертвым в кровати, сообщает MK.Ru .

Москвич после окончания школы уехал в Иркутск, где устроился на работу системным администратором в клубе. На новогодние праздники он приехал в Москву к родственникам.

8 января молодой человек записался к стоматологу, которого до этого посещал несколько раз. Врач сказал парню о необходимости лечения 11 зубов.

Юноша решил вылечить сразу все. В 16:00 он сел в кресло стоматолога, а вышел оттуда через 4 часа. За это время ему трижды делали обезболивающее. За лечение парень заплатил 70 тыс. рублей.

Придя домой, он чувствовал себя хорошо и даже поужинал. 9 января около 8:00 родственница попыталась разбудить парня, но тот не вставал. Она вызвала скорую помощь, медики констатировали смерть. Оказалось, что у парня остановилось сердце во сне.

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