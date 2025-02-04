19-летнего мигранта в Кемерове посадили на 6 лет за попытку продать «запрещенку»

В Кемерове 19-летнего мигранта осудили за незаконный оборот наркотиков. Он получил 6 лет заключения в колонии строгого режима, сообщает Сiбдепо .

По данным полиции Кузбасса, злоумышленник привез из Новосибирска свыше 60 свертков с наркотическими веществами и спрятал их в микроволновке в арендованной квартире. Общая масса обнаруженных наркотиков превысила 13 г, что считается крупным размером.

Иностранный гражданин планировал наладить в Кузбассе канал бесконтактного сбыта наркотиков. Мигрант находился на территории России легально и прибыл в страну в поисках заработка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Суд приговорил молодого наркоторговца к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.